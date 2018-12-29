29 Aralık 2018, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Rangers, Celtic'i tek golle geçti

Rangers, Celtici tek golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.12.2018

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "" derbisini, konuk ettiği 'i yenen kazandı.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi arasında oynanan ligde 21. haftanın açılış mücadelesinde, , Ibrox Park'ta 'i konuk etti.

Maç boyunca rakibine oranla daha etkili bir performans sergileyen Rangers, 30. dakikada Ryan Jack'in golüyle karşılaşmayı önde tamamladı.

Bu sonuçla Rangers, puanını 42'ye çıkararak şampiyonluk yarışında lider Celtic'i yakaladı. yönetiminde ilk kez "" derbisini kaybeden Celtic ise bir maç eksiği ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

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