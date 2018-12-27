27 Aralık 2018, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz hazırladı, Roma kazandı

Cengiz hazırladı Roma kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2018

Milli futbolcu ’in formasını giydiği , A’nın 18. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Sassoulo’yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Cengiz, yaptığı asist ile galibiyete katkı verdi.

A'nın 18. haftasında sahasında Sassoulo ile mücadele eden , sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Roma'da forma giyen başarılı futbolcu , karşılaşmanın tamamında sahada kalarak, bir golü de hazırlayan isim oldu.

Üçüncü golün mimarı Cengiz Ünder

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Diego Perotti açarken, 23. dakikada ise Shick durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roma, 60. dakikada Zaniolo'nun golüyle 3-0'ı yakaladı. Roma'nın 3. golünde ise Zaniolo'ya gol pasını Cengiz Ünder verdi. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 5. asistine ulaşmış oldu.

Konuk ekibin tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Babacar'dan geldi.
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