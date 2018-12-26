Roma zorlanmadı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.
Ligin 18. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Sassuolo'yu ağırlayan Roma, 8. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 23. dakikada Patrik Schick'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 59. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ağları sarsmasıyla skoru 3-0 getirdi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu golün asistini yaptı. Sassuolo ise 90. dakikada Khouma Babacar ile fileleri havalandırdı ve mücadele, Roma'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Puanını 27'ye çıkaran Roma 7'nci sıraya yükselirken, 25 puanlı Sassuolo ise 11'inci sırada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede