27 Aralık 2018, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Roma zorlanmadı

Roma zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2018

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , konuk ettiği 'yu 3-1 mağlup etti.

Ligin 18. haftasında Olimpiyat Stadı'nda 'yu ağırlayan , 8. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 23. dakikada Patrik Schick'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 59. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ağları sarsmasıyla skoru 3-0 getirdi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu golün asistini yaptı. Sassuolo ise 90. dakikada Khouma Babacar ile fileleri havalandırdı ve mücadele, Roma'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Puanını 27'ye çıkaran Roma 7'nci sıraya yükselirken, 25 puanlı Sassuolo ise 11'inci sırada kaldı.


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