26 Aralık 2018, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City yine kaybetti

Manchester City yine kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.12.2018

'de 19. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup etti.

King Power Stadı'nda oynanan ligin ilk yarısının son hafta karşılaşmasına hızlı başlayan konuk ekip , 14. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran , 19. dakikada Marc Albrighton ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha iyi bir performans gösteren ev sahibi Leicester City, 81. dakikada Ricardo Pereira'nın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu 90 dakika boyunca sahada kalırken, Fabian Delph ise 89. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Geçen hafta 'a 3-2 kaybetmesinin ardından bu hafta da mağlup olan Manchester City, ligde 44 puanla üçüncü sıraya geriledi. Leicester City ise 28 puanla 7'nci sırada yer aldı.

İlk yarının lideri Liverpool

Lider ise konuk ettiği 'ı 11. dakikada Dejan Lovren, 47. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 79. dakikada ve. 85. dakikada Fabinho'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

Puanını 51'e çıkaran Liverpool, namağlup unvanıyla ilk yarıyı açık ara lider kapadı. Newcastle United ise 17 puan ve maç fazlasıyla 15'inci sırada kaldı.

Şampiyonluk adaylarından Tottenham da ağırladığı Bournemouth'u Christian Eriksen, Heung-Min Son (2), Lucas Moura ve 'in golleriyle 5-0 mağlup etti.

Puanını 45'e çıkararak sıralamada Manchester City'yi geçen Tottenham, ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. Bournemouth ise 26 puanla 11'inci sıraya geriledi.

Manchester United çıkışa geçti

Portekizli teknik adam 'nun görevine son verilmesinin ardından çıkışa geçen ise Stadı'nda konuk ettiği 'u Nemanja Matic ve 'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda 'yi 5-1 yenmesinin ardından bu haftayı da galibiyetle kapatan Manchester United, 32 puanla devreyi 6'ncı sırada bitirdi. Huddersfield Town ise 10 puanla son sırada kaldı.


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