24 Aralık 2018, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

Arsenalde Mkhitaryan şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.12.2018

takımlarından 'in Ermeni futbolcusu 'ın, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham'a 2-0 kaybettikleri çeyrek final maçının ilk yarısında oyundan alınan Mkhitaryan'ın, sağ ayağındaki tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

29 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmaya başlamasının, 1,5 ay süreceği belirtildi.



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