25 Aralık 2018, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Rafael Benitez: “Sezonu son sıralarda bitireceğiz”

Rafael Benitez: “Sezonu son sıralarda bitireceğiz”
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Teknik Direktörü , gerçekçi olup ligi son 10 sırada bitireceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.

Teknik Direktörü , İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 'de Fulham ile oynanan ve 0-0 biten müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Benitez, "Gerçekçi olmalıyız ve sezonu son 10 sırada bitireceğimizi anlamalıyız. Benim için durum açık. Eğer son 3 takımdan iyi olursak bu büyük bir olay olur. Geçen sezon da tamamen şanslıydık. Bu sezon birkaç galibiyet almamış olsak küme düşme hattında yer alacaktık" diye konuştu.

Newcastle United, İngiltere Premier Ligi'nde 17 puanla 15. sırada yer alıyor.

Liverpool namağlup seriye devam ediyor

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