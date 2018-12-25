25 Aralık 2018, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Emre Mor yokları oynuyor

Emre Mor yokları oynuyor
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Türk futbolunun gelecek vaat eden topçuları arasında gösterilen Emre Mor, bu sezon formasıyla adeta yokları oynuyor. İspanyol kulübünde sık sık kalan Mor, bu sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu forma giydiği maçlarda gol ve asist üretemedi.

Bir dönem gösterdiği performansla Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen ve 'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor, performansındaki düşüşle dikkatleri çekti. 'da düzenlenen EURO 2016 turnuvasında performansıyla göz dolduran ve 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland'tan Borussia Dourtmund'a olan Mor, Alman temsilcisinde top koşturduğu bir sezonda 19 maça çıktı. Süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 de asist yapan Emre, daha sonra 'nın yolunu tuttu.

İSPANYA'DA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Kısa süren macerasının ardından 2017'nin Ağustos ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya'nın Celta Vigo takımına büyük umutlarla transfer olan Emre Mor için İspanya macerası yolunda gitmedi. Celta formasıyla ilk sezonunda 27 maçta forma giye Mor, süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 asist ile takımına destek oldu. 21 yaşındaki oyuncu, bu seneki performansıyla ise adeta yokları oynuyor. Celta formasıyla 2018-2019 sezonunda 4'ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maçta forma bulabilen Emre, ne gol ne de asist üretebildi.

İspanya ekibinde disiplinsiz davranışlarıyla birçok kez kalan Türk oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

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