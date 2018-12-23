23 Aralık 2018, Pazar
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Tottenham 3 puanı 6 golle aldı
Giriş Tarihi: 23.12.2018
İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Tottenham, Everton’ı 6-2 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, Everton'ı 6-2 yendi.
Ligin 18. haftasının kapanış maçında Everton, Tottenham'ı ağırladı. Tottenham, Son (2), Kane (2), Dele Alli ve Eriksen'in golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un 83. dakikada oyuna girdiği Everton'ın gollerini, Walcott ve Sigurdsson kaydetti.
Puanını 42'ye çıkaran Tottenham, 3'üncü, 24 puanda kalan Everton ise 11. sırada yer aldı.
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