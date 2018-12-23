23 Aralık 2018, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Solskjaer Premier Lig'e galibiyetle başladı

Solskjaer Premier Lige galibiyetle başladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2018

İngiltere 'in 18. haftasında oynanan maçta , deplasmanda 'yi 5-1 yendi.

Portekizli 'nun ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiği , deplasmanda ile karşılaştı.

3. dakikada Marcus Rashford ile öne geçen Manchester ekibi, 29. dakikada , 41. dakikada Anthony Martial, 57 ve 90. dakikalarda Jesse Lingard'ın golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 38. dakikada Victor Camarasa penaltıdan kaydetti.

Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçtan farklı galibiyetle ayrılan Manchester United puanını 29'a çıkarırken, Cardiff City 14 puanda kaldı.


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