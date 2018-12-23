Solskjaer Premier Lige galibiyetle başladı

Solskjaer Premier Lig'e galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Cardiff City'yi 5-1 yendi.
Portekizli Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiği Manchester United, deplasmanda Cardiff City ile karşılaştı.
3. dakikada Marcus Rashford ile öne geçen Manchester ekibi, 29. dakikada Ander Herrera, 41. dakikada Anthony Martial, 57 ve 90. dakikalarda Jesse Lingard'ın golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin tek golünü ise 38. dakikada Victor Camarasa penaltıdan kaydetti.
Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçtan farklı galibiyetle ayrılan Manchester United puanını 29'a çıkarırken, Cardiff City 14 puanda kaldı.
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