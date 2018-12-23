Galatasarayın rakibi Benfica farklı kazandı

23 Aralık 2018, Pazar
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Galatasaray'ın rakibi Benfica farklı kazandı
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga'yı 6-2 mağlup etti.
Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19'uncu dakikada Pizzi, 39'uncu dakikada Jardel, 48'inci dakikada Alex Grimaldo, 54'üncü dakikada Jonas, 63'üncü dakikada Cervi, 67'nci dakikada Alex Grimaldo attı. Braga'nın gollerini ise 51'inci dakikada Dyego Sousa ve 73'üncü dakikada Joao Novais kaydetti.
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