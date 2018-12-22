Dünyanın en büyüğü Real Madrid
İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'i 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Madrid ekibi bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Real Madrid ile Al Ain karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Madrid, 14. dakikada Luka Modric'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla ile sona erdi. 60. dakikada Marcos Llorente ve 78. dakikada Sergio Ramos'un fileleri havalandırmasıyla İspanyol temsilcisi farkı 3'e çıkardı. Al Ain 86. dakikada Tsukasa Shiotani ile farkı 2'ye indirse de Madrid, Yahia Nader'in kendi kalesine attığı golle ile 4. golü buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Şampiyon olan Real Madrid, 4. kez Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede