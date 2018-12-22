23 Aralık 2018, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Dünyanın en büyüğü Real Madrid

Dünyanın en büyüğü Real Madrid
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2018

İspanyol ekibi , Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi 'i 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Madrid ekibi bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.

Dünya Kulüpler Kupası finalinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Madrid, 14. dakikada 'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla ile sona erdi. 60. dakikada Marcos Llorente ve 78. dakikada 'un fileleri havalandırmasıyla İspanyol temsilcisi farkı 3'e çıkardı. Al Ain 86. dakikada Tsukasa Shiotani ile farkı 2'ye indirse de Madrid, Yahia Nader'in kendi kalesine attığı golle ile 4. golü buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Şampiyon olan Real Madrid, 4. kez Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

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