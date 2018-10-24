    24 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    "Werder Bremen benim için Lotto'da 6 bulmak gibi"

    Werder Bremen benim için Lottoda 6 bulmak gibi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Sezon başında 'dan 'e transfer olan 'in, "Werder Bremen benim için lotto da altıyı yakalamak gibi bir şey" dediği belirtildi.

    Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasında yer verdiği bir haberinde, 'in Sport Bild'e verdiği röportajı okurlarına aktardı.
    Bild, Nuri Şahin'in Bundesliga'da üçüncü sırada olan ve Avrupa liglerini hedefleyen 'de mutlu olduğunu ve "Bu külüpte olmak lotto'da altıyı yakalamak gibi bir şey" dediğini aktardı.

    Tecrübeli oyuncu Nuri Şahin'in Bundesliga'da en genç profesyonel olan futbolcular arasında yer alması da haberde hatırlatılırken başarılı oyuncunun şu sözlerine yer verildi: "Potansiyeli olan bir kulüpteyim, gelecek için hedefleri olan bir kulüp Werder Bremen. Aynı şekilde bir çok hedefi olan bir hoca var takımın başında. Hocamız , çok çalışıyor, ne zaman gelsem kulüpte, evine ne zaman vakit ayırıyor diye aklıma geliyor. Mesleğini çok seviyor, çok da çalışıyor. Kendisiyle iyi anlaşıyoruz, birlikte çalıştığımız için memnunum. Bana da ihtiyacı olduğunu hissediyorum ve bunun içinde yardımcı olabilmek için ben de çok çalışıyorum. Florian Kohfeldt, son üç dört yıldır oldukça başarılara imza atmış bir teknik direktör, gelecekte çokta büyük görevlere gelebileceğini düşünüyorum."




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