    22 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Eden Hazard sakatlandı

    Eden Hazard sakatlandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ’nin yıldız futbolcusu Eden , maçında aldığı darbelerden dolayı sakatlık geçirdi.

    Eden sakatlandı

    'de ile arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada mavi-beyazlıların yıldız futbolcusu Eden Hazard, aldığı darbelerden dolayı sakatlandı. United'lı futbolcular tarafından faullere maruz kalan Belçikalı futbolcunun belinden problem yaşadığı belirtildi. Hazard'ın takım doktorları tarafından tedavisine başlandığı ve tedavi durumuna göre 2 maç kaçırabileceği belirtildi.

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