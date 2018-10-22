22 Ekim 2018, Pazartesi
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Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada mavi-beyazlıların yıldız futbolcusu Eden Hazard, aldığı darbelerden dolayı sakatlandı. United'lı futbolcular tarafından faullere maruz kalan Belçikalı futbolcunun belinden problem yaşadığı belirtildi. Hazard'ın takım doktorları tarafından tedavisine başlandığı ve tedavi durumuna göre 2 maç kaçırabileceği belirtildi.
Eden Hazard sakatlandı
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Chelsea’nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, Manchester United maçında aldığı darbelerden dolayı sakatlık geçirdi.
Eden Hazard sakatlandı
Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada mavi-beyazlıların yıldız futbolcusu Eden Hazard, aldığı darbelerden dolayı sakatlandı. United'lı futbolcular tarafından faullere maruz kalan Belçikalı futbolcunun belinden problem yaşadığı belirtildi. Hazard'ın takım doktorları tarafından tedavisine başlandığı ve tedavi durumuna göre 2 maç kaçırabileceği belirtildi.
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