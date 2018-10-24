    24 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea, Alonso'nun sözleşmesini uzattı

    Chelsea, Alonsonun sözleşmesini uzattı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    İngiltere temsilcisi , 'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

    ekiplerinden , İspanyol futbolcusu 'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile varılan anlaşmanın ardından sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

    İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Alonso, "Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Chelsea'de kaldığım için çok mutluyum. Harika iki sezon geçirdim ve yenilerini dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

    temsilcisi 'dan 2016 yılında 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye geçen İspanyol oyuncu, 92 karşılaşmada 15 gole imza attı. Alonso, 'nda ise 3 maça çıktı.



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