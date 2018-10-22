    22 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Maurizio Sarri: “Mourinho’ya daha fazla saygı gösterin”

    Maurizio Sarri: “Mourinho’ya daha fazla saygı gösterin”
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , maçında çıkan olaylardan sonra kupalar kazandıran ’ya daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

    : "Mourinho'ya daha fazla saygı gösterin"

    'de ile arasında oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikasında Chelsea beraberliği yakalamış ve o gol sonrasında Chelsea yardımcı antrenörü, Manchester United 'ya tepki göstermişti. Bunun üzerine Mourinho ile Chelsea heyeti arasında bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmalar üzerine mavi-beyazlı ekibin taraftarları Jose Mourinho'ya tepki göstermiş ve Mourinho da bunlara karşılık taraftara Chelsea'ye kazandırdığı 3 kupayı işaret etmişti. Bütün bu yaşanan olayların ardından Chelsea'nin teknik patronu Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu. Mourinho'ya saygı duyulması gerektiğini ifade eden Sarri, "Ona daha fazla saygı gösterin. bu kulüp için kupa kazanmış herkese saygı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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