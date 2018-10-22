Inter son nefeste
İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Inter, Mauro Icardi'nin 90+2'nci dakikada attığı golle milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı kendi sahasında 1-0 mağlup etti.
Inter - Milan: 1-0
Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın golsüz sona ermesi beklenirken 90+2'nci dakikada Mauro Icardi sahneye çıktı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren gole imza attı. Kalan kısıtlı sürede gol bulamayan Milan, son dakikada yediği gole yanıt veremedi ve ezeli rakibine 1-0 mağlup oldu.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter üste üste 5'inci galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükselterek haftayı 3'üncü sırada noktaladı. Milan ise bir maç eksiğiyle 12 puanda kaldı ve 12'nci sırada yer aldı.
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