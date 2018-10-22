    22 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Inter son nefeste

    Inter son nefeste
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Inter, 'nin 90+2'nci dakikada attığı golle milli futbolcu 'nun formasını giydiği Milan'ı kendi sahasında 1-0 mağlup etti.

    Inter - Milan: 1-0

    Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın golsüz sona ermesi beklenirken 90+2'nci dakikada sahneye çıktı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren gole imza attı. Kalan kısıtlı sürede gol bulamayan Milan, son dakikada yediği gole yanıt veremedi ve ezeli rakibine 1-0 mağlup oldu.

    Milli futbolcu , karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
    Bu sonuçla birlikte Inter üste üste 5'inci galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükselterek haftayı 3'üncü sırada noktaladı. Milan ise bir maç eksiğiyle 12 puanda kaldı ve 12'nci sırada yer aldı.



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