    22 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona'dan Neymar açıklaması

    Barcelonadan Neymar açıklaması
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    1. Ligi () ekiplerinden 'nın başkanı , Brezilyalı yıldız oyuncu 'ı yeniden takıma getirme planlarının olmadığını söyledi.

    Başkanı : " gitti ve onu geri getirecek bir plan yok"

    Bartomeu, Katalonya Radyosu'na yaptığı açıkalamada, sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödeyerek 2017'de 'nın Saint-Germain takımına transfer olan Neymar'ın Barcelona'ya tekrar döneceği iddialarıyla ilgili olarak, "Neymar gitti ve onu geri getirecek bir plan yok." dedi.

    Barcelona'nın kadrosunda önemli isimler bulunduğuna dikkati çeken Bartomeu, "Şimdi Dembele, Coutinho ve elbette tüm takımın zamanı. Onun (Neymar) çevresinden herhangi bir çağrı almadım." ifadelerini kullandı.

    Bartomeu, 'nin sakatlığıyla ilgili de, "Elbette ki endişeli çünkü dünya unun en önemli oyuncusu. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak ve önemli maçları kaçıracak. Bu ilk kez olmuyor. Oyuncular ve takım her zaman sorumluluk aldı, çaba sarfetti. Onlar sorumlu insanlar." diye konuştu.

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