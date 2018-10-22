    22 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Juventus, Manchester United maçına hazırlanıyor

    Juventus, Manchester United maçına hazırlanıyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maçı hazırlıklarını sıkı bir antrenman temposuyla sürdürüyor.

    İtalyan ekibi , ile yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi H Gurubu maçı öncesinde hazırlıklarına sıkı bir şekilde devam ediyor. Son olarak İtalya Ligi'nde Genoa ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve birçok net fırsattan yararlanamamıştı.

    Juventus, deplasmanda oynayacağı Manchester United mücadelesi öncesinde antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdü. İtalyan ekibi, bugün yapacağı antrenmanlar sonrasında akşam saatlerinde 'ye hareket edecek.
    Juventus, yarın TSİ 22.00'de İngiltere'de Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

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