    22 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Ajax, Dolberg ile nikah tazeledi

    Ajax, Dolberg ile nikah tazeledi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Hollanda ligi ekiplerinden , lı golcü futbolcu 'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

    (Eredivisie) ekiplerinden , lı golcü futbolcu 'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki milli futbolcu Dolberg ile 2021'e kadar olan sözleşmenin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

    Dolberg'in Ajax'ta mutlu olduğu belirtilen açıklamada, "Kulübümüz bir süredir yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyordu. Sonlandığı için sevinçliyiz." ifadeleri kullanıldı.

    Danimarka takımı Silkeborg'dan 17 yaşında Ajax'a transfer olan genç oyuncu, Ajax'ta oynadığı 85 maçta 36 gol attı.



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