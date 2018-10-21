21 Ekim 2018, Pazar
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Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 67'nci dakikada Bernard'ın yerine oyuna dahil oldu.
Cenk Tosun attı, Everton kazandı
Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
İngiltere Premier Lig 9'uncu hafta mücadelesinde milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.
Goodison Park'ta oynanan müsabakada ilk yarı golsüz geçildi. 87'nci dakikada Dominic Calvert-Lewin gol perdesini açan isim oldu ve takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 89'uncu dakikada ise milli oyuncu Cenk Tosun, maçın skorunu belirleyen golü attı ve Everton kendi sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.
Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 67'nci dakikada Bernard'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Everton puanını 15'e yükseltirken, Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.
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