Salih Uçan Empoliyi ipten aldı

Fenerbahçe'den bu sezon başında Empoli'ye kiralanan Salih Uçan ilk maçında golle tanıştı.

Salih Uçan'ın da forma giydiği Empoli deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Empoli forması ile ilk maçına çıkan Salih Uçan takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Frosinone deplasmanının 66. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Salih, 79'da skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

Mücadele 3-3 berabere biterken, bu sonuçla Empoli 6, Frosinone de 2 puana yükseldi.