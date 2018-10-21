    21 Ekim 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Salih Uçan Empoli'yi ipten aldı

    Salih Uçan Empoliyi ipten aldı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'den bu sezon başında Empoli'ye kiralanan ilk maçında golle tanıştı.

    'ın da forma giydiği Empoli deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Empoli forması ile ilk maçına çıkan Salih Uçan takımına 1 puanı getiren isim oldu.

    Frosinone deplasmanının 66. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Salih, 79'da skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

    Mücadele 3-3 berabere biterken, bu sonuçla Empoli 6, Frosinone de 2 puana yükseldi.

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