    21 Ekim 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Namağlup rakip Genk

    Namağlup rakip Genk
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Beşiktaş'ın UEFA I Grubu'ndaki rakibi Genk, 1'inci Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.

    Ligin 11'inci haftasında evinde ağırladığı Eupen'i 'ın 18 ve 65'inci dakikada attığı 2 golle 2-1 mağlup eden Genk, 11 maçta 9 galibiyet elde ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ligde 33 golle en çok gol atan takım olan Genk, kalesinde ise gördüğü 11 golle ligin en az gol yiyen takımı konumda.

    TROSSARD'A DİKKAT
    Genk'in en önemli hücum silahları ise ligde 8 golü ve 2 asisti bulunan Leandro Trossard ve 7 gol 1 asisti bulunan . Takım kaptanı İspanyol futbolcu Alejandro Pozuelo ise attığı 3 gol ve yaptığı 6 asistle takımın beyni konumunda.

    HEM ATAN HEM DE YİYEN TAKIM
    I Grubu'nda tüm takımların 3'er puanı bulunurken Genk kendi evinde ekibi Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Sarpsborg 08'e ise 3-1 mağlup olan Genk'in şu ana kadar Avrupa Ligi'nde attığı 2 golde Leandro Trossard'ın imzası bulunurken diğer golün sahibi ise Mbwana Samatta. Ligde 11 maçta 11 gol ve Avrupa Ligi'nde ise iki maçta toplamda 4 golü kalesinde gören Genk, çok gol atan bir takım olmasıyla birlikte kalesinde çok da gol gören bir ekip. Defans hattının ortasında genellikle iki genç stoperi Joseph Aidoo ve Jhon Lucumi'ye görev veren lı teknik adam 'in öğrencileri ligde dış sahada oynadığı 5 mücadelede 6 maçta 5 gole engel olmazken, Avrupa Ligi'nde eleme turlarıyla birlikte çıktığı toplam 4 maçta kalesinde 7 gol gördü.

    4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDELER
    Belçika Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan ve son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden Philippe Clement'in ekibi son kupasını ise 2013 sezonunda Belçika Kupası'nı müzelerine götürerek elde etti.

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