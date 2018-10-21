Namağlup rakip Genk

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Genk, Belçika 1'inci Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.

Ligin 11'inci haftasında evinde ağırladığı Eupen'i Leandro Trossard'ın 18 ve 65'inci dakikada attığı 2 golle 2-1 mağlup eden Genk, 11 maçta 9 galibiyet elde ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ligde 33 golle en çok gol atan takım olan Genk, kalesinde ise gördüğü 11 golle ligin en az gol yiyen takımı konumda.

TROSSARD'A DİKKAT

Genk'in en önemli hücum silahları ise ligde 8 golü ve 2 asisti bulunan Leandro Trossard ve 7 gol 1 asisti bulunan Mbwana Samatta. Takım kaptanı İspanyol futbolcu Alejandro Pozuelo ise attığı 3 gol ve yaptığı 6 asistle takımın beyni konumunda.

HEM ATAN HEM DE YİYEN TAKIM

Avrupa Ligi I Grubu'nda tüm takımların 3'er puanı bulunurken Genk kendi evinde İsveç ekibi Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Sarpsborg 08'e ise 3-1 mağlup olan Genk'in şu ana kadar Avrupa Ligi'nde attığı 2 golde Leandro Trossard'ın imzası bulunurken diğer golün sahibi ise Mbwana Samatta. Ligde 11 maçta 11 gol ve Avrupa Ligi'nde ise iki maçta toplamda 4 golü kalesinde gören Genk, çok gol atan bir takım olmasıyla birlikte kalesinde çok da gol gören bir ekip. Defans hattının ortasında genellikle iki genç stoperi Joseph Aidoo ve Jhon Lucumi'ye görev veren Belçikalı teknik adam Philippe Clement'in öğrencileri ligde dış sahada oynadığı 5 mücadelede 6 maçta 5 gole engel olmazken, Avrupa Ligi'nde eleme turlarıyla birlikte çıktığı toplam 4 maçta kalesinde 7 gol gördü.

4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDELER

Belçika Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan ve son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden Philippe Clement'in ekibi son kupasını ise 2013 sezonunda Belçika Kupası'nı müzelerine götürerek elde etti.