Barça maçı kazandı, Messiyi kaybetti

Barça maçı kazandı, Messi'yi kaybetti
La Liga'nın 9. haftasında Sevilla'yı konuk eden Barcelona sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı, fakat Lionel Messi'yi sakatlığa kurban verdi.
Barcelona, La Liga'nın 9.haftasında karşılaştığı Sevilla'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.
Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin gollerini Barcelona adına; Coutinho, Messi, Suarez ve Rakitic atarken, Sevilla adına ise Sarabia ve Muriel kaydetti.
Maçın başlama vuruşuyla Barcelona'nın gol perdesini aralaması bir oldu. Messi'nin harika asistine hareketlenen Coutinho skoru 1-0'a getirdi.
12.dakikada bu sefer Suarez asistini Messi gole çevirdi ve skor 2-0'a geldi.
İlk yarıda başka gol olmazken, 63.dakikada Luis Suarez penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Maç neredeyse bu skorla bitecek derken 79.dakikada Banega'nın asistiyle fileleri havalandıran Sarabia skoru 3-1 yaptı.
88.dakikada ise Rakitic attığı golle Sevilla'nın ümitlerini tüketti.
90+1'de Muriel'in kaydettiği golle birlikte maçın skoru da belli olmuş oldu.
Üç puana dört golle uzanan Barcelona, 4 maç aradan sonra üç puanla tanışmanın sevincini yaşasa da Messi'nin sakatlığıyla sarsıldı.
Arjantinli yıldız maçın 16. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında dirseğinden sakatlandı ve El Classico öncesi taraftarlarını korkuttu.
Durumu belirsizliğini koruyan oyuncunun, hafta arasında Inter ve hafta sonunda Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
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