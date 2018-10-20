    21 Ekim 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barça maçı kazandı, Messi'yi kaybetti

    Barça maçı kazandı, Messiyi kaybetti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'nın 9. haftasında Sevilla'yı konuk eden  sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı, fakat 'yi sakatlığa kurban verdi.

    , 'nın 9.haftasında karşılaştığı Sevilla'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

    Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin gollerini Barcelona adına; Coutinho, Messi, Suarez ve Rakitic atarken, Sevilla adına ise Sarabia ve Muriel kaydetti.

    Maçın başlama vuruşuyla Barcelona'nın gol perdesini aralaması bir oldu. Messi'nin harika asistine hareketlenen Coutinho skoru 1-0'a getirdi.

    12.dakikada bu sefer Suarez asistini Messi gole çevirdi ve skor 2-0'a geldi.

    İlk yarıda başka gol olmazken, 63.dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

    Maç neredeyse bu skorla bitecek derken 79.dakikada Banega'nın asistiyle fileleri havalandıran Sarabia skoru 3-1 yaptı.

    88.dakikada ise Rakitic attığı golle Sevilla'nın ümitlerini tüketti.

    90+1'de Muriel'in kaydettiği golle birlikte maçın skoru da belli olmuş oldu.

    Üç puana dört golle uzanan Barcelona, 4 maç aradan sonra üç puanla tanışmanın sevincini yaşasa da Messi'nin sakatlığıyla sarsıldı.

    Arjantinli yıldız maçın 16. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında dirseğinden sakatlandı ve El Classico öncesi taraftarlarını korkuttu.

    Durumu belirsizliğini koruyan oyuncunun, hafta arasında Inter ve hafta sonunda maçında oynayıp oynamayacağı yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Real Madridde kötü gidişat sürüyor Real Madrid'de kötü gidişat sürüyor
    Jose Mourinho çıldırdı Jose Mourinho çıldırdı
    Londrada kazanan çıkmadı Londra'da kazanan çıkmadı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör