    20 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Real Madrid'de kötü gidişat sürüyor

    Real Madridde kötü gidişat sürüyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    1. Futbol Ligi'nin () 9. haftasında , sahasında Levante'ye 2-1 yenildi.

    , Santiago Bernabeu Stadı'nda Levante'yi konuk etti.

    Karşılaşmanın 6. dakikasında Luis Morales'in golüyle 1-0 öne geçen Levante, 13. dakikada Roger Marti'nin penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Real Madrid, 72. dakikada Marcelo'nun golüyle skoru 2-1'e getirmesine karşın, maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Levante sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

    Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Real Madrid, bu sonuçla 14 puanda kalırken, Levante ise puanını 13 yaptı.

    REKOR 481 DAKİKAYA ÇIKTI

    Levante karşısında yenilgiye engel olamayan Real Madrid, bu maçta gol atamama rekorunu da kırdı.

    Julen Lopetegui'nin ekibi, 1984-1985 sezonunda kaydedilen 465 dakikalık gol atamama rekorunu, bu mücadelede 481 dakikaya çıkardı.

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