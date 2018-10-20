    20 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Jose Mourinho çıldırdı

    Jose Mourinho çıldırdı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    İngiltere 'in 9. haftasında lider , 'nun çalıştırdığı 'ı ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, maça Portekizli teknik adam Jose Mourinho damga vurdu.

    'in 9. haftasında ve kozlarını Stamford Bridge'de paylaştı. Ev sahibi ekip 21. dakikada Antonio Rüdiger'in golü ile öne geçerken, Manchester United rakibine Anthony Martial'in 55 ve 73. dakikalarda attığı gollerle karşılık verdi. Mücadele 7 dakika uzatılırken larda müthiş bir heyecan yaşandı. 90+6'da Chelsea'de sahneye çıkan Ross Barkley, mücadeleye eşitliği getiren golü kaydetti.

    MOURİNHO ÇILDIRDI
    Manchester United Teknik Direktörü , Chelsea'nin son dakikada gelen golü sonrası saha kenarında adeta çıldırdı. Chelsea teknik heyetinden bir kişi, sevincini Portekizli çalıştırıcının önünde abartılı bir şekilde yaşayınca Mourinho oturduğu yerden fırladı ve Chelsea teknik heyeti ve futbolcularının olduğu yere doğru koştu. Son derece sinirli olan tecrübeli teknik adam, araya girenler tarafından güçlükle yatıştırıldı.

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