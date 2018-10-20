Jose Mourinho çıldırdı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında lider Chelsea, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, maça Portekizli teknik adam Jose Mourinho damga vurdu.
Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ve Manchester United kozlarını Stamford Bridge'de paylaştı. Ev sahibi ekip 21. dakikada Antonio Rüdiger'in golü ile öne geçerken, Manchester United rakibine Anthony Martial'in 55 ve 73. dakikalarda attığı gollerle karşılık verdi. Mücadele 7 dakika uzatılırken son dakikalarda müthiş bir heyecan yaşandı. 90+6'da Chelsea'de sahneye çıkan Ross Barkley, mücadeleye eşitliği getiren golü kaydetti.
MOURİNHO ÇILDIRDI
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'nin son dakikada gelen golü sonrası saha kenarında adeta çıldırdı. Chelsea teknik heyetinden bir kişi, sevincini Portekizli çalıştırıcının önünde abartılı bir şekilde yaşayınca Mourinho oturduğu yerden fırladı ve Chelsea teknik heyeti ve futbolcularının olduğu yere doğru koştu. Son derece sinirli olan tecrübeli teknik adam, araya girenler tarafından güçlükle yatıştırıldı.
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