    20 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Manchester United, öne geçtiği maçta Chelsea ile 2-2 berabere kaldı

    Londrada kazanan çıkmadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'de oynanan 9. hafta mücadelesinde , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

    Stamford Bridge Stadı'nda 'ı ağırlayan , 21. dakikada Antonio Rüdiger'in bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Martial ile beraberliği yakalayan Manchester temsilcisi, 73. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Fransız yıldızının ikinci golüyle öne geçti.

    Maçın son bölümünde baskılarını artıran Chelsea, 90+6. dakikada Ross Barkley'nin golüyle skora yeniden dengeyi getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

    Bu beraberlik sonrası Chelsea'nin puanı 21'e, Manchester United'ın puanı ise 14'e çıktı.

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