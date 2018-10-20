    20 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cedi Osman'ın çabası galibiyete yetmedi

    Cedi Osmanın çabası galibiyete yetmedi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında 'ı 131-123 mağlup etti.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. 'ta sezonun ikinci maçına da ilk beşte çıkan , 'a 131-123 yenildikleri mücadelede 35 dakika süre aldı. Milli basketbolcu 22 sayı, 3 ribaunt, 8 asistle oynadı.

    Cavaliers'ta 25 sayı, 19 ribaunt, Tristan Thompson da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Minnesota Timberwolves'ta Jimmy Butler 33, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    SON ŞAMPİYON İKİDE İKİ YAPTI

    NBA'in son şampiyonu Golden , deplasmanda 'ı 124-123 yenerek bu sezon ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Konuk takımda 38, 31 sayıyla oynarken, ev sahibi ekipte Joe Ingles'in 27, Donovan Mitchell'in 19 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

    Milli basketbolcu 'nın forma giydiği ise sahasında Indiana Pacers'ı 118-101 mağlup etti.

    Kenardan gelerek 23 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 3 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounm, 26 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

    SONUÇLAR

    Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 131-123

    Utah Jazz-Golden State Warriors: 123-124

    Orlando Magic-Charlotte Hornets: 88-120

    Brooklyn Nets-New York Knicks: 107-105

    Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 131-117

    New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 149-129

    Toronto Raptors-Boston Celtics: 113-101

    Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 118-101

    Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-92

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