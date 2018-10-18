    18 Ekim 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Rubin Kazan Avrupa'dan bir yıl men edildi

    Rubin Kazan Avrupadan bir yıl men edildi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    , ekibi 'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini açıkladı.

    , mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen 'ın, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'nun aldığı karar ile Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini belirtti. UEFA'dan yapılan açıklamada, ekibinin cezasının gelecek 2 sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanması durumunda geçerlilik kazanacağı ve Rubin Kazan'ın bu karara Uluslararası (CAS) ile itiraz edebileceği bildirildi.

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