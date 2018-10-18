Rubin Kazan Avrupadan bir yıl men edildi

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Rubin Kazan Avrupa'dan bir yıl men edildi
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
UEFA, Rusya ekibi Rubin Kazan'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini açıkladı.
UEFA, mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen Rubin Kazan'ın, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'nun aldığı karar ile Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini belirtti. UEFA'dan yapılan açıklamada, Rusya ekibinin cezasının gelecek 2 sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanması durumunda geçerlilik kazanacağı ve Rubin Kazan'ın bu karara Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile itiraz edebileceği bildirildi.
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