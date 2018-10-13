    13 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Monaco'da Thierry Henry dönemi

    Monacoda Thierry Henry dönemi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, 'den boşalan teknik direktörlük görevine eski yıldız futbolcu getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir dönem Monaco forması da giyen 41 yaşındaki Henry, 3 sezon boyunca takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

    Monaco'da hafta içi görevine son verilen Portekizli 'in yerine getirilen Fransız çalıştırıcı, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak.

    Futbolculuğu döneminde Monaco'nun yanı sıra , , ve New York Red Bulls takımlarında forma giyen ve 771 maçta 356 kez ağları sarsan Henry, 2016'dan bu yana Belçika 'nda yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.

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