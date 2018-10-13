    13 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Luton Shelton ALS hastalığına yakalandı

    Karabüksporlu eski futbolcu ALS hastalığına yakalandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Türkiye ’de 2011-2013 yılları arasında ’da forma giyen , Amyotrofik Lateral Skleroz ( ) hastalığına yakalandı.

    İki sezon kırmızı-mavili formayı terleten ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen hastalığına yakalandı. Hızı ile Jamaikalı ünlü atlet 'a benzetilen ve Türkiye'yi çok seven Shelton'ın hastalığını eşi Bobbette Shelton açıkladı. takımı Volga'da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcunun ALS hastalığına yakalandığı haberi ülkesinde ve daha önce oynadığı takımlarda şok etkisi oluşturdu.

    Shelton'un hastalığı hakkında eşi Bobbette Jamaika'da bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Hayatlarımız onun etrafında dönüyor, çünkü her şeye ihtiyacı var" ifadelerini kullanırken, Jamaikalı futbolcunun babası ALS hastalığı olan biri ile iletişime geçtiğini ve Shelton'a umut vermesi için konuşmasını istediğini belirterek, "O zaman daha umutlu hissediyordu, ama şimdi hastalık daha agresif hale getirdi" dedi.

    'un 2006 yılında formasını giydiği takımı Helsingborg, sosyal medya hesabında ALS hastalığına yakalanan futbolcu için, "Luton Shelton tedavi edilemez hastalık ALS'ye yakalandı. Dualarımız Luton ve ailesine gidiyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

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