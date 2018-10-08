    08 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Mbappe tarihe geçti!

    Mbappe tarihe geçti!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    1'in 9. haftasında Mbappe'nin 13 dakikada attığı 4 golle yıldızlaştığı karşılaşmada 'u 5-0 yendi.

    1'in 9. haftasında Mbappe'nin 13 dakikada attığı 4 golle yıldızlaştığı karşılaşmada 'u 5-0 yendi.

    PSG'nin diğer golünü ise kaydetti. Karşılaşmada ayrıca iki de çıktı. PSG'de Kimpembe 32. dakikada Lyon'da ise Tousart 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Mbappe ayrıca Ligue 1 tarihinin son 45 sezonunda bir maçta 4 gol atan en genç oyuncusu oldu.

    Bu sonuçla PSG Ligue 1'de 9'da 9 yaparak 27 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmış oldu. Lyon ise 14 puanda kaldı.

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