    07 Ekim 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Enes Ünal'lı Valladolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı mağlup etti

    Enes Ünallı Valladolid, Serdar Gürlerli Huescayı mağlup etti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    LaLiga'nın 8'inci haftasında Real Valladolid sahasında konuk ettiği 'yı 1-0 mağlup etti.

    Karşılaşmaya Vallodolid forması giyen ile forması giyen ilk 11'de başladı.

    Ligde puanını 12'ye çıkararak 6'ncı sırada yer alan Vallodolid'in tek golünü 14'üncü dakikada Alcaraz kaydederken, milli oyuncu Enes Ünal ise 63'üncü dakika yerini Anuar'a bıraktı. Ligde topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca forması giyen Serdar Gürler ise mücadelenin 57'nci dakikasında oyundan çıkarak, yerini Alex Gallar'a bıraktı.

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