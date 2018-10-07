Enes Ünallı Valladolid, Serdar Gürlerli Huescayı mağlup etti

07 Ekim 2018, Pazar
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Enes Ünal'lı Valladolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı mağlup etti
Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018
İspanya LaLiga'nın 8'inci haftasında Real Valladolid sahasında konuk ettiği Huesca'yı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya Vallodolid forması giyen Enes Ünal ile Huesca forması giyen Serdar Gürler ilk 11'de başladı.
Ligde puanını 12'ye çıkararak 6'ncı sırada yer alan Vallodolid'in tek golünü 14'üncü dakikada Alcaraz kaydederken, milli oyuncu Enes Ünal ise 63'üncü dakika yerini Anuar'a bıraktı. Ligde topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca forması giyen Serdar Gürler ise mücadelenin 57'nci dakikasında oyundan çıkarak, yerini Alex Gallar'a bıraktı.
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