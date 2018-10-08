    08 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona liderliği kaptırdı

    Barcelona liderliği kaptırdı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 8. haftasında , deplasmanda Valencia'yla 1-1 berabere kaldı.

    Mestalla Stadın'da oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında 'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

    'nın bu gole cevabı 23. dakikada Lionel Messi'den geldi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

    İkinci yarıda takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

    Ligde son 4 maçtır galibiyet elde edemeyenBarcelona, bu skorla puanı 15 yaptı ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya kaptırdı.

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