    08 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Ballon d'Or adayları belli olmaya başladı

    Ballon dOr adayları belli olmaya başladı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    d'Or ödülüne aday olan isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

    dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. France Football, d'Or için 30 adayın 5'ini açıkladı. Adayların tamamı da kısa süre içinde açıklanacak.

    Şu ana kadar açıklanan 5 aday şöyle:

    Sergio Agüero -
    -
    Alisson Becker - Liverpool
    Karim Benzema - Real Madrid
    - Saint Germain

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