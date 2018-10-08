Ballon dOr adayları belli olmaya başladı

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Sergio Agüero - Manchester City
Ballon d'Or adayları belli olmaya başladı
Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018
2018 Ballon d'Or ödülüne aday olan isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. France Football, 2018 Ballon d'Or için 30 adayın 5'ini açıkladı. Adayların tamamı da kısa süre içinde açıklanacak.
Şu ana kadar açıklanan 5 aday şöyle:
Sergio Agüero - Manchester City
Gareth Bale - Real Madrid
Alisson Becker - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Edinson Cavani - Paris Saint Germain
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