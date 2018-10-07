Stuttgartta Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

07 Ekim 2018, Pazar
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Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyor. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verildiği açıklandı.
Stuttgart'ta Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018
Bundesliga'da 7 hafta sonunda son sırada yer alan Stuttgart'ta teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son verildi.
Almanya Bundesliga ekibi VfB Stuttgart, Hannover yenilgisinin ardından teknik direktör Tayfun Korkut'un yanı sıra yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyor. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verildiği açıklandı.
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