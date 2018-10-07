    07 Ekim 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Stuttgart'ta Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

    Stuttgartta Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Bundesliga'da 7 hafta sonunda son sırada yer alan 'ta teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son verildi.

    Almanya Bundesliga ekibi VfB , Hannover yenilgisinin ardından teknik direktör Tayfun Korkut'un yanı sıra yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyor. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verildiği açıklandı.
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