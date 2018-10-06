    06 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Real Madrid Alaves' 90 artı 5'te kaybetti

    Real Madrid Alaves 90 artı 5te kaybetti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'nın 8. haftasında , deplasmanda Alaves'e 'nın golüyle 1-0 mağlup oldu

    'nın 8. haftasında , deplasmanda Alaves'e 'nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

    Alaves bu skorla, Real Madrid karşısında 4 maç sonra galibiyet elde etmiş oldu.

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