    06 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Manchester United'dan geri dönüş!

    Manchester Uniteddan geri dönüş!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'te 8. hafta mücadeleleri oynanırken, kendi sahası 'da 'ı ağırladı.

    Ev sahibi ekip maçın ilk 10 dakikasında 2-0 geri düşmesine karşın karşılaşmayı 3-2 kazanarak geri dönüş yapmış oldu.

    Konuk ekip 'ın gollerini 7. dakikada Kenedy ve 10. dakikada Muto Yoshinori atarken, ev sahibi ekip Manchester United'da golleri 70'te , 76'da Anthony Martial ve 90. dakikada ise kaydetti.

    Bu sonuçla beraber Manchester United puanını 13'e yükselterek 8. sırayı alırken, Newcastle United ise 2 puanda kalarak 19. sırada bulunuyor.

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