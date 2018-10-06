Manchester Uniteddan geri dönüş!

Ev sahibi ekip Manchester United maçın ilk 10 dakikasında 2-0 geri düşmesine karşın karşılaşmayı 3-2 kazanarak geri dönüş yapmış oldu.

Konuk ekip Newcastle United'ın gollerini 7. dakikada Kenedy ve 10. dakikada Muto Yoshinori atarken, ev sahibi ekip Manchester United'da golleri 70'te Juan Mata, 76'da Anthony Martial ve 90. dakikada ise Alexis Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla beraber Manchester United puanını 13'e yükselterek 8. sırayı alırken, Newcastle United ise 2 puanda kalarak 19. sırada bulunuyor.