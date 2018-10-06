    06 Ekim 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Juventus 8'de 8 yaptı

    Juventus 8de 8 yaptı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    1. Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider , deplasmanda Udinese'yi yendi.

    Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu , Friuli Stadı'nda Udinese'nin konuğu oldu.

    Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında tutan Juventus, 33. dakikada Rodrigo Bentancur, 37. dakikada 'nun golleriyle mücadeleden galip ayrıldı.

    Bu sonuçla 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Udinese ise 8 puanla 15'inci sırada kaldı.

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