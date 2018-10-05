    05 Ekim 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!

    Joachim Löw, İlkayı ve Emre Canı kadroya almadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Alman teknik adam , Türk asıllık futbolcu  ile Emre Can'ı aday kadrosuna davet etmedi.

    Alman taraftarların ırkçı saldırıları sonrası 'na veda ettiğini açıklayan ile birlikte da saldırılara maruz kalmıştı. Son olarak maçında Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olurken tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kalmıştı. İlkay'a gösterilen bu ırkçı saldırı dış basında da büyük tepki görmüştü.

    İşte Almanya Milli Takımı Aday Kadrosu;


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