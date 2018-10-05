İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!

Alman teknik adam Joachim Löw, Türk asıllık futbolcu İlkay Gündoğan ile Emre Can'ı aday kadrosuna davet etmedi.

Alman taraftarların ırkçı saldırıları sonrası Almanya Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan Mesut Özil ile birlikte İlkay Gündoğan da saldırılara maruz kalmıştı. Son olarak Fransa maçında Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olurken tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kalmıştı. İlkay'a gösterilen bu ırkçı saldırı dış basında da büyük tepki görmüştü.



İşte Almanya Milli Takımı Aday Kadrosu;



