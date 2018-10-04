    04 Ekim 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cristiano Ronaldo milli takım kadrosunda yer almadı

    Cristiano Ronaldo milli takım kadrosunda yer almadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    İtalya temsilcisi 'ta forma giyen yıldız futbolcu , Portekiz ı'nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

    Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ın UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu belli oldu.

    lu 33 yaşındaki yıldız oyuncu ve Beşiktaşlı 'nın kadroya çağrılmaması, dikkati çekti. Beşiktaşlı ile 'nin kalecisi Beto ise kadroda yer aldı.

    Kadroya davet edilen oyuncular şunlar:

    Kaleciler: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

    Defans: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias ()

    Orta saha: Bruno Fernandes (), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

    Forvet: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (), Bruma (Leipzig), Eder (), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Milandan Trabzonsporlu yıldıza kanca! Milan'dan Trabzonsporlu yıldıza kanca!
    Ronaldoya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı! Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz iddiasının görüntüleri ortaya çıktı!
    Kluiverttan Cengiz Ündere övgü Kluivert'tan Cengiz Ünder'e övgü
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör