Kluiverttan Cengiz Ündere övgü

Kluivert'tan Cengiz Ünder'e övgü
Roma'da sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'e bir övgü de takım arkadaşı Justin Kluivert'dan geldi.
Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder de karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Roma'nın Hollandalı genç yeteneği Justin Kluivert, Cengiz Ünder ile çok iyi anlaştığını belirterek, attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Cengiz ile çok iyi anlaştıklarını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Bazen Türkçe, İtalyanca ve İngilizce karışık cümlelerle anlaştığımız anlar da oluyor. Anlaşamadığımız zaman jest ve mimik kullanıyoruz. Aramızdaki uyum çok güzel ve iyi seviyede. Cengiz büyük oyuncu ve attığı golden dolayı çok mutluyum. Eminim o da benim attığım golden dolayı mutludur. Önemli olan kazanmak ve burada hepimizin hedefi takım ruhu ile mücadele etmek ve takıma destek olmak. Bu maçta sadece iyi oynamamalı ve kazanmalıydık. Bunu da gerçekleştirdik" dedi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!