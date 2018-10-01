    01 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Rus kaleci Akinfeev milli takımı bıraktı

    Rus kaleci Akinfeev milli takımı bıraktı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Rus kaleci Igor Akinfeev, kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Akinfeev, formasını giydiği CSKA Moskova Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Her hikayenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Benim de Rusya ı'ndaki hikayem bitti." ifadelerine yer verdi.

    32 yaşındaki Akinfeev, 2004'ten bu yana 111 kez giydiği Rusya Milli Takımı formasıyla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final, 2018 'nda ise çeyrek final oynamıştı.



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