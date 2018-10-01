01 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Rus kaleci Akinfeev milli takımı bıraktı
Giriş Tarihi: 01.10.2018
Rus kaleci Igor Akinfeev, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Akinfeev, formasını giydiği CSKA Moskova Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Her hikayenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Benim de Rusya Milli Takımı'ndaki hikayem bitti." ifadelerine yer verdi.
32 yaşındaki Akinfeev, 2004'ten bu yana 111 kez giydiği Rusya Milli Takımı formasıyla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise çeyrek final oynamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!