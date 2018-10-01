    01 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Lazio, iki yıldızını takımda tuttu!

    Lazio, iki yıldızını takımda tuttu!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , ve Milinkovic-Savic'in sözleşmelerinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı!

    İtalya Serie A takımlarından , Avrupa devlerinin peşinde olduğu Milinkovic-Savic ve 'nin sözleşmelerini uzattı.

    Lazio'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki yıldız futbolcunun da sözleşmelerinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

    İtalyan forvet Ciro Immobile, Serie A'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic ise ve gibi takımların transfer listesinde yer alıyordu.

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