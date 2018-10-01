Lazio, iki yıldızını takımda tuttu!

Lazio, Ciro Immobile ve Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmelerinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı!

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Sergej Milinkovic-Savic ve Ciro Immobile'nin sözleşmelerini uzattı.



Lazio'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki yıldız futbolcunun da sözleşmelerinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.



İtalyan forvet Ciro Immobile, Serie A'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic ise Real Madrid ve Manchester United gibi takımların transfer listesinde yer alıyordu.