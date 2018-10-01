01 Ekim 2018, Pazartesi
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Milan üç maç sonra kazandı
Giriş Tarihi: 01.10.2018
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 4-1 yendi.
Serie A'nın 7. haftasında Milan, Sassuolo'ya konuk oldu.
Konuk takım, 39. dakikada Franck Kessie, 50 ve 90+5. dakikalarda Suso, 60. dakikada Samu Castillejo'nun attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sassuolo'nun tek golü, 68. dakikada Filip Djuricic'ten geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 77 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın kaydettiği üçüncü golün asistini yaptı.
Ligde üç hafta sonra kazanan ve bir maç eksiği bulunan Milan, 9 puanla 10. sıraya çıktı. İki maç sonra kaybeden Sassuolo ise 13 puanla 5. sıraya geriledi.
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