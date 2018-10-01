    01 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Milan üç maç sonra kazandı

    Milan üç maç sonra kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'nde (Serie A) milli futbolcu 'nun forma giydiği , deplasmanda Sassuolo'yu 4-1 yendi.

    Serie A'nın 7. haftasında , Sassuolo'ya konuk oldu.

    Konuk takım, 39. dakikada Franck Kessie, 50 ve 90+5. dakikalarda Suso, 60. dakikada Samu Castillejo'nun attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sassuolo'nun tek golü, 68. dakikada Filip Djuricic'ten geldi.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 77 dakika sahada kalan , Milan'ın kaydettiği üçüncü golün asistini yaptı.

    Ligde üç hafta sonra kazanan ve bir maç eksiği bulunan Milan, 9 puanla 10. sıraya çıktı. İki maç sonra kaybeden Sassuolo ise 13 puanla 5. sıraya geriledi.


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