Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto'da Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kamerunlu golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto'da Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu santrfor, dün takımının ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Rakibinden aldığı sert müdahale sonrası acılar içinde yerde kalan Aboubakar ile ilgili Porto kulübü resmi internet sitesinden bir duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının tamamı ile koptuğu belirtildi.

Bıçak altına yatacağı öğrenilen Aboubakar'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.