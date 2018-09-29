    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu! Galatasaray'a karşı...

    Aboubakarın durumu belli oldu! G.Saraya karşı...
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto'da şoku yaşanıyor. Bir dönem 'ta da forma giyen golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

    'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto'da şoku yaşanıyor.

    Bir dönem forması da giyen santrfor, dün takımının ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    Rakibinden aldığı sert müdahale sonrası acılar içinde yerde kalan Aboubakar ile ilgili Porto kulübü resmi internet sitesinden bir duyuru yayımladı.

    Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının tamamı ile koptuğu belirtildi.

    Bıçak altına yatacağı öğrenilen Aboubakar'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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