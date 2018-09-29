Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki Köln Merkez Camii'ni açılışında konuştu. Erdoğan, Almanya ziyareti ile ilgili, 'Kritik bir dönemde son derece verimli bir ziyaret yaptık' açıklamasında bulundu

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Köln Merkez Camii'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

- Özellikle dostum Almanya Cumhurbaşkanı nazik daveti için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı günde böyle güzel bir vesileyle bizleri ağırlayan Köln halkına da gönülden teşekkür ediyorum.



- Kritik bir dönemde son derece verimli bir ziyaret yaptık.



- Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ile nasıl mücadele edeceğimizi istişar ettik. Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini özellikle vurguladım.



- Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce Almanya genelinde yaşayan 3 buçuk milyona aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum. Yeni dönem çok daha aydınlık çok daha huzurlu günlere vesile olacaktır.



- Bugün burada tarihi bir ana şahit ediyoruz. Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü kişiler protesto düzenlemiş caminin açılışına karşı çıkmışlardı.



- Camimiz aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca müslümanın da gurur abidesidir.



- İşte burada ve buradan feyzini nasibini alan teröre karışmaz. İslam, barış dinidir. DEAŞ falan filan bunun İslam ile alakası yoktur. Müslümanlar bunun bilincinde olmalı. Bu bilinçle hareket etmeli.



- Hanımların ayağını camilerden kesiyorlar. Neden gitmesin? Gayrimüslüm dostlarımızın gönül rahatlığıyla buralara gelmesini temin etmeliyiz.



- 57 yıl önce Almanya'ya belki şöyle birkaç yıl burada çalışayım dönerim diye gelmiş olabilirsiniz. Belki geldiğinizden birkaç yıl sonra tekrar yanı düşünceyle hareket etmiş olabilirsiniz. Artık şimdi birçoğunuz çifte vatandaş oldunuz. Bu işin önünü yeniden açmalısınız dedik. Burada bunca yıldır duran 3, 5 milyon soydaşlarımız var. Önlerini açsalar onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsalar ne olur sanki! Temenni ederim ki gün olur harman ola bunun da önü açılır.



- Tüm Müslüman kardeşlerimden, Allah rızası için hepinizi bir olmaya beraber olmaya davet ediyorum.



- En çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri islamist, cihadist denilerek Müslümanlara yamanmak isteniyor.



- Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır.



- Hristiyan terörü, musevi terörü, budist terörü gibi kavramlar nasıl yanlışsa İslami terör ifadesi de yanlıştır.



- 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit düşen vatandaşlarımızı nasıl görüyorsak dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da öyle görüyoruz.



- Kimi ülkeler gibi bir terör örgütüyle savaşmak için diğerini palazlandırma peşine düşmedik.



- 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden FETÖ'cülerin bu tavrı sebebiyle Avrupa'da da Amerika'da da hiçbir yerde barınamaması gerekir. Maalesef hala bizim stratejik ortaklarımız delil diyor, ne delili?



- Artık isim vermeden geçemeyeceğim, bana darılır. Almanya'da doğup büyümüş bir Mesut Özil'imiz bir İlkay'ımız İngiltere bir fotoğraf çektirdik diye kendilerini dışladılar. Bu iki gencimiz dışlanmasını ben onun cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim. Bir keresinde Şansölye ile maç izliyoruz. Mesut, Türkiye'ye gol attı, birlikte alkışladık. Benim takımıma attı, ben alkışladım. Sporun güzelliği burada. Mesut Özil napıyorsun, kendi takımına gol attın demedik. İsterdik ki ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı ortak bir tavır alınsın



- Yabancı düşmanlığı ve islam karşıtlığı sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit eden hastalıktır.