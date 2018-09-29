    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Derbinin kazananı Roma

    Derbinin kazananı Roma
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği 'yu mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

    Serie A'nın 7. haftası, Roma derbisiyle açıldı. Olimpiyat Stadı'nda 'yu konuk eden Roma, 45. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Lazio, 67. dakikada Ciro Immobile'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Roma, 71. dakikada , 86. dakikada Federico Fazio'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden galip ayrıldı.

    Roma'da forma giyen milli oyuncu , karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

    Bu sonuçla Roma, 11 puan ve maç fazlasıyla ligde 5'inci sıraya yükseldi. Lazio ise 12 puanla 4'üncü sırada kaldı.



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