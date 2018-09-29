    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cenk Tosun attı, Everton kazandı

    Cenk Tosun attı, Everton kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    ekiplerinden Everton, milli oyuncu 'un sonradan oyuna girip gol attığı maçta Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

    Ligin 7. hafta mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Fulham'ı ağırladı.

    İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Everton, 52. dakikada Gylfi Sigurdsson'ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sigurdsson, 56. dakikada ise ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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    Son haftalardaki formsuzluğu nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan , 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncu, 66. dakikada fileleri havalandırarak Everton'ı 2-0 öne geçirdi. 89. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Sigurdsson, Everton'ın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Puanını 9'a çıkaran Everton, maç fazlasıyla 11'inci sıraya yükseldi. Fulham ise 5 puanla 16'ncı sıraya geriledi.

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