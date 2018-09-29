    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Arsenal Mesut Özil'le kazandı

    Arsenal Mesut Özille kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Öne çıkan diğer karşılaşmada, , Emirates Stadı'nda konuk ettiği Watford'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

    'e galibiyeti getiren goller, 81. dakikada Craig Cathcart (kendi kalesine) ve 88. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu 'den geldi.

    MANCHESTER CİTY MAÇ FAZLASIYLA LİDER

    Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan ise Etihad Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'ı ve Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçların ardından Manchester City, 19 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Arsenal ise 15 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Cenk Tosun attı, Everton kazandı Cenk Tosun attı, Everton kazandı
    Derbinin kazananı Roma Derbinin kazananı Roma
    Recep Tayyip Erdoğandan Mesut Özil açıklaması Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör