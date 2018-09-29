    29 Eylül 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Bayern Münih ilk kez kaybetti

    Bayern Münih ilk kez kaybetti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında , deplasmanda 'e 2-0 yenildi.

    Ligde ilk puan kaybını geçen hafta Augsburg karşısında aldığı beraberlikle yaşayan , Olimpiyat Stadı'nda 'in konuğu oldu.

    Hertha Berlin'e 23. dakikada penaltıdan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda'nın gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden Bayern Münih, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Bu sonuçla Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, aynı puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Messi milli takım kadrosunda yer almadı Messi milli takım kadrosunda yer almadı
    Cengiz Ündere büyük gurur Cengiz Ünder'e büyük gurur
    Adem Ljajice Sırbistandan davet Adem Ljajic'e Sırbistan'dan davet
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör